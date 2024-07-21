Добрый Мир
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Добрый Мир

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«Надо мочить власть»: что белорусы говорят о России, Украине и СВО

«Надо мочить власть»: что белорусы говорят о России, Украине и СВО

Вчера 45K прочитали В Витебске на «Славянском базаре — 2024» была зачитана телеграмма президента России Владимира Путина, в которой он отметил, что прошло 25 лет с момента подписания договора о Союзном государстве между Россией и Белоруссией.

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Комментарии
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сергей мельник
БЕЛОРУССИЯ И РОССИЯ - ОДИН БОЛЬШОЙ, ОБЩИЙ ДОМ.
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12 час.
Алексей Тан
Не-е-т!... всё что западней минской губернии... ЭТО гриб трутовик (паразит) .. присосавшийся к Берёзе, питается соком берёзы...но Берёзой не является... Эти три РУССКИХ области... и содержат ... этот гриб.
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9 час.

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