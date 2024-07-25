Госдума разрешила сплошные рубки на Байкале для расширения БАМа

24 июля Государственная Дума России приняли в окончательном чтении проект закона, которым продлевает до 31 декабря 2033 года норму о возможности проводить сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
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