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"Меня кусали все": барнаулец рассказал, как уживается со змеями и ядовитыми пауками

"Меня кусали все": барнаулец рассказал, как уживается со змеями и ядовитыми пауками

В домашней коллекции Александра Филатова — более 100 видов экзотических животных Кошек и собак барнаульцам становится мало.

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