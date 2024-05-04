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«Вегас» перевел серию с «Далласом» в 7-ю игру. Тренер «Старс» Дебур выиграл все 7 таких матчей в карьере

«Голден Найтс» сравняли счет в серии первого раунда Кубка Стэнли против «Старс» (3-3, 2:0 в шестом матче).

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