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Медицинская Россия

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В Севастополе предложили перевести набор в медколледж на целевое обучение

В Севастополе предложили перевести набор в медколледж на целевое обучение Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил проработать перевод набора в медицинский колледж на целевое обучение.

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