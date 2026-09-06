Прием «Оземпика» привел к реанимации и двум годам восстановления россиянки

В Краснодаре женщина столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, которые, как она полагает, появились после прохождения курса инъекций препаратом для похудения «Оземпик».
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