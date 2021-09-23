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Игрушка президента, уставшая Россия

Игрушка президента, уставшая Россия

автор - АВРОРА Здравствуйте, товарищи! Эх, товарищи! Вроде, уже, большенькая я, а все в Деда Мороза верю.

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ГусЕна
А почему я должна жить чаяниями какой-то тупой Авроры? Я надеялась и мои ожидания оправдались-победила ЕР. Люди ценят ДЕЛА, ( Дегтярев), а не говорильню. А Бондаренко лишь скомпроментировал свою партию. Как и Сиськин и чебуРашкин , ну и клоун Плутошкин.
Vladimir Lioubimcev
А вы знаете, что сейчас в России НЕ капитализм, А ВОРИЗМ?!... От слова "воровать". Вы этим гордитесь? как же вас после этого назвать,?
ГусЕна
Вы воруете? Думаю, нет. Я не ворую. Мой муж не ворует. Кто ворует? Почитатель позолоченных унитазов? А кто ему давал деньги? Я? Нет. Вы? Незнаю. Кто? У вас что украли?
Багира
А в СССР не было воризма? Или забыл, что все в СССР воровали поголовно? А сколько сам натырил там, не хочешь рассказать, совковый ворюга? Страну просрали, а воры России в наследство остались.. И хватает ума выть в интернете: караул.. воры.
Багира
хохлошумер
Ох и вредная же ты!
ГусЕна
Ага, Стерва:)))
Лариса Сергеевна
скорее больная
Людмила Анисина
Авторша Аврора " уже, большенькая она",но не ко всем с возрастом и ростом приходит ум,увы)),
ГусЕна
Вы пожилая женщина, вас неудобно послать...
ГусЕна
Согласна.
николай николаевич
Это ты, сучка тупая. Проплаченная пропаг"нд"нка.
николай николаевич
Она просто тварь. Провокатор. За эти провокации она получает деньги. Но так как она к тому же тупая, то делает это топорно.
николай николаевич
Все ты тварь знаешь. Золотые унитазы-следствие экономической системы России.
николай николаевич
Страну просрали, а воры России в наследство остались и кинулись во власть. А ты за них голосуешь.
николай николаевич
Она не вредная. Она тварь продажная.
Владимир Eвтушенко
Она мерзкая, лживая и продажная, как все лакеи. Изменится власть, и она же будет поливать грязью Путина. Пример тому Михалков
Владимир Eвтушенко
Опа-на, ещё одна Гусена выползла из помойки
Марина Морская
и когда вы уж угомонитесь))
Владимир Eвтушенко
и когда вы уж угомонитесь, холопы, лакеи, шавки буржуев.))
Samarium
Зная систему отечественных выборов, не питал никаких иллюзий по поводу результата....В настоящее время другой исход попросту невозможен.
Въ
)))))))))))))))) но кражу голосов не заметил. Или заметил ? Расскажи, на каком этапе крадут, а то тут никто не понял... Только с фактами массовой фальсификации...
Марина Морская
когда уж вы угомонитесь...Свербит у вас, зудит, что ЕР победила) Все остальные-клоуны)
Vladimir Lioubimcev
Победила?... И где же это ЕР такие геройские поступки совершала, на каком поприще победила, и кого, позвольте поинтересоваться?
ГусЕна
Большинство за ЕР. За хорошие дороги, за удобные рынки, за маткапитал.
Андрей Пугачев
У меня около дома два садика и современную школу построила
Въ
на свободных выборах победила...
хохлошумер
А у меня, за домом, по два раза в год плитку перекладывают!
Эдуард Белозеров
В очко себе маткапитал засунь, дура тупая. Будь у людей работа им и маткапитал не понадобился бы и выплаты эти нищенские путинские к выборам. Какая пенсия, такая и страна.
ГусЕна
Педофил, заткни пасть. Пока тебя народ собаками не затравил.
ГусЕна
Педофил, заткни пасть. Пока тебя народ собаками не затравил.
Лариса Сергеевна
))))) Это вы так прикололись сейчас? Ахаха
ГусЕна
У вас осеннее обострение?
ВАЛЕРИЙ ХОХЛОВ
Ер? Ищ своих карманов? А не подумал ,что это с налогов которые мы и вы платим?
ГусЕна
А говорят " воруют"....
николай николаевич
За пенсионную реформу. За офшоры. За тарифы ЖКХ, за цены на продукты, за цены на бензин, за НДС-20%, за "Платон". За "зарплату " 4 600 000 рублей в день, за пенсию -10 000 рублей в месяц.
николай николаевич
Она не прикалывается- она больная тварь.
Vladimir Lioubimcev
Подозревала, что как ни голосуй, в итоге вылезет ЕР с "большинством одобрямс"... Завтра какую новую пенсионную реформу придумают? ДО СТА ЛЕТ РАБОТАТЬ?!! Или пока "ногами вперед" ни вынесут... КАК и ПОЛИТИКАНОВ? Только политиканы и зарплату другую получают, и медобслуживание у них бесплатное и на высшем уровне, и не перетруждаются очень, весь день попивая чай на рабочем месте, т.к. делать больше нечего...... Не на солнцепеке асфальт укладывают ежедневно по 12 часов...
ГусЕна
Ты пенсионер? Мне вот отодвинули. И я понимаю, почему. Мне есть дело до страны.
Въ
Почему пишешь от женского имени ? Т.е. врёшь с первой строки... Почему тебе должны верить ? Определись. Ты козёл или коза ?...
Виталий Тарусин
У вас с русским всё в порядке? В каком месте "от женского имени"?
ГусЕна
В цитате. Вы очки оденьте
Виталий Тарусин
Виноват, не туда глянул: "Ты пенсионер? Мне вот отодвинули. И я понимаю, почему. Мне есть дело до страны."
николай николаевич
Тебе отодвинули, потому, что ты дура тупая. Только и всего.Подожди еще отодвинут. Ты наверное бездетная. Потому тебе пофиг , что дети и внуки получат пенсии на 5 лет позже.. Или просто кукушка. Насрать на детей и внуков.
Михаил Бекетов
Да и вправду при Ельцине Россия была отдохну в
Михаил Бекетов
Да и вправду при Ельцине Россия была отдохну в
Юрий Ded
А ЕР победила на выборах просто по причине работающей партии а не брыжжущей обещалками и лозунгами как остальные . Да есть и промахи и и ошибки то же есть но есть и работа на благо страны . А что сделала КПРФ Яблоко и остальные . - только ныли и обещали вставляя палки в колёса на благо народа . Правда забыли спросить у народа на кой ляд им нужно благо от просравших СССР .
Лариса Сергеевна
))))))) Сильно работает. На себя. А так вы правы они так и брыжжут обещалками и лозунгами))))
николай николаевич
Еще один тупой дед. У ер -БОЛЬШИНСТВО при голосовании. Только что они отклонили предложение лдпр об индексации пенсий работающим пенсионерам. Вот тебе, тупой дед - работа ЛДПР и "работа" ер. Сколько раз ер отклоняла предложение КПРФ о выплатах Детям войны, знаешь? Нет? Найди в ГУГЛЕ. И сейчас, ни одна тварь, ни драная гусыня, ни багира, эти твари , не прокомментируют такую "работу" ер.
Сергей Лепехов
Очередной высер проплаченной Западом писаки.
Андрей Пугачев
Кто работает, тот и побеждает, а кто просит у запада санкции для своей страны, тот, как говорят хохлы, в дупе!
Лариса Сергеевна
И правда. Уработались все))) ЕР подняла нам пенсионный возраст, постоянно поднимает цены, создает нелепые и противонародные законы,
ГусЕна
Вы женщина или мужчина?(с)
николай николаевич
К стати, а ты?
Александр Петров
Проголосовали люди нормально, теперь в думе у ЕР не большинство голосов а это самое главное!!
Андрей Пугачев
Кстати, таких как Аврора в дупу!))
николай николаевич
Ты от туда выглядываешь и ее к себе приглашаешь? Не думаю, что ей понравится. Сиди уж, не высовывайся.
Въ
Не за "яблоко" же голосовать, которое, вопреки конституции, не считает Крым территорией России...
Валерий Янаров
Вооот и я голосовал за кого угодно, только не за ЕР и не за ЛДПР!
ГусЕна
За собачку?
хохлошумер
Валерий Ивонин
сдушком и сзапашком статейка. имям все кажется что вот онеи большинство и все как оне ... и вот дай имям токо власть и все заживут припеваючи... и все проблемы исчезнут сами по себе. зарплата будет скоко кому надо а на пенсию в 45 - климакс начался - значит на пенсию пора. и триста лет уже все так и думают ... и только Ленин был гений, но ... застрелили и не встанет больше . ни у кого.
Эдуард Белозеров
Выборы 21 это тоже самое что и голосование за поправки. Всех гнали голосовать с последующим отчетом о голосовании. Там где ер и путин, там грязь и вранье.
ГусЕна
Тебе, дядя, лечиться надо. У тебя обострение. Эх, пора вводить принудительное лечение больных.
Эдуард Белозеров
Да, обострение у меня и обострение ненависти к этой власти и к таким тварям как ты.
ГусЕна
Узбогойся. Я написала заявку в районную поликлинику. И брить тебя не надо. Лысый уже.
Александр
Это кого гнали,придурок?
николай николаевич
Что то ты часто говоришь об обострении, видимо самой поплохело.
николай николаевич
Ты написала заяку? Вот славненько. Когда пойдешь сдаваться?
николай николаевич
Саша, ты тоже на зарплате. Как кто то сказал-кто обзывается, тот так и называется. Так, что придурок это ты.
Регина Толстоброва
Нет нормальных выборов в России и не будет. Эту влас ть через выборы не убрать. Можно больше н е ходить на выборы.
ГусЕна
Толстобрюховых вме равно пригласим.
Георгий Филимонов
Мозги не брови, если их нет не нарисунш. Раневская.
николай николаевич
гусыня, драная, а ты брови рисуешь или так ходишь?
Walery
Ну как ГиЕна-ГусЕна, скушала? Что с тобой и как тут разговаривают... вижу!
Vasily Golov
Где и когда будет?
Vasily Golov
Начали строить вторую колею БАМа.Ты записался в строители?Дураки перевелись?Пусть строят железнодорожные войска!
Николай Зайчиков
Прав автор на все 100%
Алексей Плескач
Зафургальщица? Или от Платошкина оная? Мда...
Алексей Гиг
Автору. Глупость не лечится... но заметно воняет.
Владимир Eвтушенко
по тебе это хорошо видно.
Алексей Гиг
И Вы к глупостям автора примазываетесь? значит глупость и Ваше достоинство... А что с глупцов взять кроме глупых слов...
Владимир Eвтушенко
И Вы к глупостям автора примазываетесь? значит глупость и Ваше достоинство... А что с глупцов взять кроме глупых слов...а ВАШУ ГЛУПОСТЬ ПОДТВЕРДИЛИ ДВА ЛАКЕЯ ЕР, что вам плюсуют.
николай николаевич
Вот ты и помолчи. За умного , правда не сойдешь, но хоть вонять перестанешь.
Лора Лора
аффтор =неумная тетка! лечи мозги "подруга" , а потом будешь рассуждать...
николай николаевич
Ты тоже брови рисуешь?
Людмила Феоктистова (Юрьева)
Оковы тяжкие падут, Темницы рухнут — и свобода Вас примет радостно у входа, И братья меч вам отдадут.
Белых Владимир
А что за овца, всё это наблевала!?
Ирина
Какие могут честные выборы у власти ,которая в свою платные пропагандисты кремлеботы набирает одно тупое ,злобное ,агрессивное быдло ?
Владимир Eвтушенко
Юдкевич Сергей " Не поедут к нам Юдкевич, Гершкович, Солженицера дружок Растропович".

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