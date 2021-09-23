Игрушка президента, уставшая Россия

Любопытно, однакоПолитикаИгрушка президента, уставшая Россия автор - АВРОРА Здравствуйте, товарищи! Эх, товарищи! Вроде, уже, большенькая я, а все в Деда Мороза верю.Вернуться к статье9020НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГусЕнаА почему я должна жить чаяниями какой-то тупой Авроры? Я надеялась и мои ожидания оправдались-победила ЕР. Люди ценят ДЕЛА, ( Дегтярев), а не говорильню. А Бондаренко лишь скомпроментировал свою партию. Как и Сиськин и чебуРашкин , ну и клоун Плутошкин.Vladimir LioubimcevА вы знаете, что сейчас в России НЕ капитализм, А ВОРИЗМ?!... От слова "воровать". Вы этим гордитесь? как же вас после этого назвать,?ГусЕнаВы воруете? Думаю, нет. Я не ворую. Мой муж не ворует. Кто ворует? Почитатель позолоченных унитазов? А кто ему давал деньги? Я? Нет. Вы? Незнаю. Кто? У вас что украли?БагираА в СССР не было воризма? Или забыл, что все в СССР воровали поголовно? А сколько сам натырил там, не хочешь рассказать, совковый ворюга? Страну просрали, а воры России в наследство остались.. И хватает ума выть в интернете: караул.. воры.БагирахохлошумерОх и вредная же ты!ГусЕнаАга, Стерва:)))Лариса Сергеевнаскорее больнаяЛюдмила АнисинаАвторша Аврора " уже, большенькая она",но не ко всем с возрастом и ростом приходит ум,увы)),ГусЕнаВы пожилая женщина, вас неудобно послать...ГусЕнаСогласна.николай николаевичЭто ты, сучка тупая. Проплаченная пропаг"нд"нка.николай николаевичОна просто тварь. Провокатор. За эти провокации она получает деньги. Но так как она к тому же тупая, то делает это топорно.николай николаевичВсе ты тварь знаешь. Золотые унитазы-следствие экономической системы России.николай николаевичСтрану просрали, а воры России в наследство остались и кинулись во власть. А ты за них голосуешь.николай николаевичОна не вредная. Она тварь продажная.Владимир EвтушенкоОна мерзкая, лживая и продажная, как все лакеи. Изменится власть, и она же будет поливать грязью Путина. Пример тому МихалковВладимир EвтушенкоОпа-на, ещё одна Гусена выползла из помойкиМарина Морскаяи когда вы уж угомонитесь))Владимир Eвтушенкои когда вы уж угомонитесь, холопы, лакеи, шавки буржуев.))SamariumЗная систему отечественных выборов, не питал никаких иллюзий по поводу результата....В настоящее время другой исход попросту невозможен.Въ)))))))))))))))) но кражу голосов не заметил. Или заметил ? Расскажи, на каком этапе крадут, а то тут никто не понял... Только с фактами массовой фальсификации...Марина Морскаякогда уж вы угомонитесь...Свербит у вас, зудит, что ЕР победила) Все остальные-клоуны)Vladimir LioubimcevПобедила?... И где же это ЕР такие геройские поступки совершала, на каком поприще победила, и кого, позвольте поинтересоваться?ГусЕнаБольшинство за ЕР. За хорошие дороги, за удобные рынки, за маткапитал.Андрей ПугачевУ меня около дома два садика и современную школу построилаВъна свободных выборах победила...хохлошумерА у меня, за домом, по два раза в год плитку перекладывают!ЭБЭдуард БелозеровВ очко себе маткапитал засунь, дура тупая. Будь у людей работа им и маткапитал не понадобился бы и выплаты эти нищенские путинские к выборам. Какая пенсия, такая и страна.ГусЕнаПедофил, заткни пасть. Пока тебя народ собаками не затравил.ГусЕнаПедофил, заткни пасть. Пока тебя народ собаками не затравил.Лариса Сергеевна))))) Это вы так прикололись сейчас? АхахаГусЕнаУ вас осеннее обострение?ВАЛЕРИЙ ХОХЛОВЕр? Ищ своих карманов? А не подумал ,что это с налогов которые мы и вы платим?ГусЕнаА говорят " воруют"....николай николаевичЗа пенсионную реформу. За офшоры. За тарифы ЖКХ, за цены на продукты, за цены на бензин, за НДС-20%, за "Платон". За "зарплату " 4 600 000 рублей в день, за пенсию -10 000 рублей в месяц.николай николаевичОна не прикалывается- она больная тварь.Vladimir LioubimcevПодозревала, что как ни голосуй, в итоге вылезет ЕР с "большинством одобрямс"... Завтра какую новую пенсионную реформу придумают? ДО СТА ЛЕТ РАБОТАТЬ?!! Или пока "ногами вперед" ни вынесут... КАК и ПОЛИТИКАНОВ? Только политиканы и зарплату другую получают, и медобслуживание у них бесплатное и на высшем уровне, и не перетруждаются очень, весь день попивая чай на рабочем месте, т.к. делать больше нечего...... Не на солнцепеке асфальт укладывают ежедневно по 12 часов...ГусЕнаТы пенсионер? Мне вот отодвинули. И я понимаю, почему. Мне есть дело до страны.ВъПочему пишешь от женского имени ? Т.е. врёшь с первой строки... Почему тебе должны верить ? Определись. Ты козёл или коза ?...Виталий ТарусинУ вас с русским всё в порядке? В каком месте "от женского имени"?ГусЕнаВ цитате. Вы очки оденьтеВиталий ТарусинВиноват, не туда глянул: "Ты пенсионер? Мне вот отодвинули. И я понимаю, почему. Мне есть дело до страны."николай николаевичТебе отодвинули, потому, что ты дура тупая. Только и всего.Подожди еще отодвинут. Ты наверное бездетная. Потому тебе пофиг , что дети и внуки получат пенсии на 5 лет позже.. Или просто кукушка. Насрать на детей и внуков.МБМихаил БекетовДа и вправду при Ельцине Россия была отдохну вМБМихаил БекетовДа и вправду при Ельцине Россия была отдохну вЮрий DedА ЕР победила на выборах просто по причине работающей партии а не брыжжущей обещалками и лозунгами как остальные . Да есть и промахи и и ошибки то же есть но есть и работа на благо страны . А что сделала КПРФ Яблоко и остальные . - только ныли и обещали вставляя палки в колёса на благо народа . Правда забыли спросить у народа на кой ляд им нужно благо от просравших СССР .Лариса Сергеевна))))))) Сильно работает. На себя. А так вы правы они так и брыжжут обещалками и лозунгами))))николай николаевичЕще один тупой дед. У ер -БОЛЬШИНСТВО при голосовании. Только что они отклонили предложение лдпр об индексации пенсий работающим пенсионерам. Вот тебе, тупой дед - работа ЛДПР и "работа" ер. Сколько раз ер отклоняла предложение КПРФ о выплатах Детям войны, знаешь? Нет? Найди в ГУГЛЕ. И сейчас, ни одна тварь, ни драная гусыня, ни багира, эти твари , не прокомментируют такую "работу" ер.Сергей ЛепеховОчередной высер проплаченной Западом писаки.Андрей ПугачевКто работает, тот и побеждает, а кто просит у запада санкции для своей страны, тот, как говорят хохлы, в дупе!Лариса СергеевнаИ правда. Уработались все))) ЕР подняла нам пенсионный возраст, постоянно поднимает цены, создает нелепые и противонародные законы,ГусЕнаВы женщина или мужчина?(с)николай николаевичК стати, а ты?Александр ПетровПроголосовали люди нормально, теперь в думе у ЕР не большинство голосов а это самое главное!!Андрей ПугачевКстати, таких как Аврора в дупу!))николай николаевичТы от туда выглядываешь и ее к себе приглашаешь? Не думаю, что ей понравится. Сиди уж, не высовывайся.ВъНе за "яблоко" же голосовать, которое, вопреки конституции, не считает Крым территорией России...ВЯВалерий ЯнаровВооот и я голосовал за кого угодно, только не за ЕР и не за ЛДПР!ГусЕнаЗа собачку?хохлошумерВалерий Ивонинсдушком и сзапашком статейка. имям все кажется что вот онеи большинство и все как оне ... и вот дай имям токо власть и все заживут припеваючи... и все проблемы исчезнут сами по себе. зарплата будет скоко кому надо а на пенсию в 45 - климакс начался - значит на пенсию пора. и триста лет уже все так и думают ... и только Ленин был гений, но ... застрелили и не встанет больше . ни у кого.ЭБЭдуард БелозеровВыборы 21 это тоже самое что и голосование за поправки. Всех гнали голосовать с последующим отчетом о голосовании. Там где ер и путин, там грязь и вранье.ГусЕнаТебе, дядя, лечиться надо. У тебя обострение. Эх, пора вводить принудительное лечение больных.ЭБЭдуард БелозеровДа, обострение у меня и обострение ненависти к этой власти и к таким тварям как ты.ГусЕнаУзбогойся. Я написала заявку в районную поликлинику. И брить тебя не надо. Лысый уже.АлександрЭто кого гнали,придурок?николай николаевичЧто то ты часто говоришь об обострении, видимо самой поплохело.николай николаевичТы написала заяку? Вот славненько. Когда пойдешь сдаваться?николай николаевичСаша, ты тоже на зарплате. Как кто то сказал-кто обзывается, тот так и называется. Так, что придурок это ты.Регина ТолстоброваНет нормальных выборов в России и не будет. Эту влас ть через выборы не убрать. Можно больше н е ходить на выборы.ГусЕнаТолстобрюховых вме равно пригласим.Георгий ФилимоновМозги не брови, если их нет не нарисунш. Раневская.николай николаевичгусыня, драная, а ты брови рисуешь или так ходишь?WWaleryНу как ГиЕна-ГусЕна, скушала? Что с тобой и как тут разговаривают... вижу!VGVasily GolovГде и когда будет?VGVasily GolovНачали строить вторую колею БАМа.Ты записался в строители?Дураки перевелись?Пусть строят железнодорожные войска!Николай ЗайчиковПрав автор на все 100%Алексей ПлескачЗафургальщица? Или от Платошкина оная? Мда...Алексей ГигАвтору. Глупость не лечится... но заметно воняет.Владимир Eвтушенкопо тебе это хорошо видно.Алексей ГигИ Вы к глупостям автора примазываетесь? значит глупость и Ваше достоинство... А что с глупцов взять кроме глупых слов...Владимир EвтушенкоИ Вы к глупостям автора примазываетесь? значит глупость и Ваше достоинство... А что с глупцов взять кроме глупых слов...а ВАШУ ГЛУПОСТЬ ПОДТВЕРДИЛИ ДВА ЛАКЕЯ ЕР, что вам плюсуют.николай николаевичВот ты и помолчи. За умного , правда не сойдешь, но хоть вонять перестанешь.Лора Лорааффтор =неумная тетка! лечи мозги "подруга" , а потом будешь рассуждать...николай николаевичТы тоже брови рисуешь?Л(Людмила Феоктистова (Юрьева)Оковы тяжкие падут, Темницы рухнут — и свобода Вас примет радостно у входа, И братья меч вам отдадут.Белых ВладимирА что за овца, всё это наблевала!?ИИринаКакие могут честные выборы у власти ,которая в свою платные пропагандисты кремлеботы набирает одно тупое ,злобное ,агрессивное быдло ?Владимир EвтушенкоЮдкевич Сергей " Не поедут к нам Юдкевич, Гершкович, Солженицера дружок Растропович".Комментировать
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