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Изменит подход к похудению: почему морковь — важная часть диетического питания

Изменит подход к похудению: почему морковь — важная часть диетического питания

Морковь — один из самых доступных овощей, который может быть полезен для тех, кто следит за весом. В ее составе есть клетчатка, вода, витамины и природные растительные соединения, благодаря которым овощ помогает сделать рацион более питательным без большого количества калорий.

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