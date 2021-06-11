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Тверскими оперативниками совместно с коллегами из Свердловской области установлено местонахождение членов организованной преступной группы, находившихся в федеральном розыске

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области и ОУР МО МВД России «Ржевский» совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Свердловской области установлено местонахождение членов организованной преступной группы, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой», и находящихся в федеральном розыске.

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