Тверскими оперативниками совместно с коллегами из Свердловской области установлено местонахождение членов организованной преступной группы, находившихся в федеральном розыске

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области и ОУР МО МВД России «Ржевский» совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Свердловской области установлено местонахождение членов организованной преступной группы, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой», и находящихся в федеральном розыске.
Популярные статьи
- Более 30 тысяч человек подписали петицию с требованием освободить фигурантов «дворцового дела». Среди них — известные политики, ведущие и журналисты
- Московские полицейские перекрывают каналы реализации поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против COVID-19
- Лишили китайцев сладенького уссурийские таможенники
Свежие комментарии