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  • Мария
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Оладьи с начинкой. Быстрый сытный завтрак, который я открыла для себя недавно

Такие оладьи, скорее всего, вы еще не пробовали! Нежное пышное тесто и колбасная начинка внутри. А еще в них много-много сыра! Это сочетание покорит и удивит всех, кто любит вкусно поесть! Оладьи с начинкой готовятся не намного сложнее обычных.

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