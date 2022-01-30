Оладьи с начинкой. Быстрый сытный завтрак, который я открыла для себя недавно

Такие оладьи, скорее всего, вы еще не пробовали! Нежное пышное тесто и колбасная начинка внутри. А еще в них много-много сыра! Это сочетание покорит и удивит всех, кто любит вкусно поесть! Оладьи с начинкой готовятся не намного сложнее обычных.