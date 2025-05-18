Торговый оборот между ОАЭ и Россией вырос почти в три раза за пять лет

Объем двусторонней торговли между Объединёнными Арабскими Эмиратами и Россией за последние пять лет увеличился более чем вдвое, сообщил заместитель министра экономики ОАЭ Абдалла Ахмед Аль Салех на форуме «Россия – исламский мир: KazanForum».
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