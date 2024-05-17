США одобрили возможную продажу Киеву оборудования для обслуживания техники

Госдепартамент одобрил возможную продажу Украине оборудования для обслуживания американских вооружений на 100 миллионов долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии