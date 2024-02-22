Под Тверью произошло массовое ДТП

Массовое ДТП произошло 22 февраля в Тверской области. На месте работают представители МЧС региона. Как сообщили в ведомстве авария произошла на 23 километре дороги Тверь-Бежецк в районе населенного пункта Славное Калининского округа.
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