Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7

На Камчатке произошло небольшое землетрясение, его магнитуда составила 4,7. По сведениям Камчатского филиала Геофизической службы РАН, подземные толчки зафиксированы в Авачинском заливе Тихого океана, что находится на расстоянии 122-124 километров от Петропавловска-Камчатского.

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