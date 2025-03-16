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В МИД РФ указали, что Макрон ищет оправдание для участия в украинском конфликте

В МИД РФ указали, что Макрон ищет оправдание для участия в украинском конфликте

REUTERS/LUDOVIC MARIN Президент Франции Эммануэль Макрон ищет оправдание для участия в украинском конфликте, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале.

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Комментарии
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Elena
Могут не принимать во внимание мнение России. Нас это не очень волнует. Толстой же предупредил: &quot;Убьём всех&quot;.
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19 час.
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