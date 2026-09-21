Памфилова заявила о явке в 59% на выборах в Госдуму

Явка на выборах в Государственную думу России в 2026 году составила 59%, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Самозванцев восхв...
- LD Дополнительный ав...
- В России выберут ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым