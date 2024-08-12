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Таджики, киргизы и узбеки уезжают. Какие зарплаты они получат у себя дома? Проверил минимальные и средние, показываю цифры

Таджики, киргизы и узбеки уезжают. Какие зарплаты они получат у себя дома? Проверил минимальные и средние, показываю цифры

По одним данным — 2,4 млн человек. По другим оценкам — 4,8-5 млн человек. Столько трудящихся нужно нашей экономике, чтобы решить проблему нехватки кадров и сохранить темпы роста на плюсовом уровне на ближайшие годы.

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Комментарии
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Балу -
Т.е. кроме как... плодить детей они больше ни хрена или не хотят, или не умеют... Да и детей своих потом в Россию тащат, чтобы Россия о них заботилась... А с какого хрена?... И кстати!... А сколько из стада понаехавших мигрантов РЕАЛЬНО работает на производстве, на стройках, в ЖКХ и в автодорах, а сколько засело на рынках, в магазинах, общепите, сфере обслуживания и в медицине?...
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1 час.
реванш
))))по данным Росстата в Питере тоже средняя зарплата 98000р, только почему то везде в среднем платят до 45-50000, как так?
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46 мин.
Николай Тимофеев
Тимофеев Николай                                                                          Там зарплаты низкие но там и цены пр сравнению с нами низкие. У меня сестра в Ташкенте старая была, в Храм на автобусе не могла попасть потому что еле ходила, так она ездила на такси а в Храме бывала часто. Ну то есть как то пенсии  хватало, значит такси по карману было.
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23 мин.

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