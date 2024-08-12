Таджики, киргизы и узбеки уезжают. Какие зарплаты они получат у себя дома? Проверил минимальные и средние, показываю цифры

Балу - Т.е. кроме как... плодить детей они больше ни хрена или не хотят, или не умеют... Да и детей своих потом в Россию тащат, чтобы Россия о них заботилась... А с какого хрена?... И кстати!... А сколько из стада понаехавших мигрантов РЕАЛЬНО работает на производстве, на стройках, в ЖКХ и в автодорах, а сколько засело на рынках, в магазинах, общепите, сфере обслуживания и в медицине?...

реванш ))))по данным Росстата в Питере тоже средняя зарплата 98000р, только почему то везде в среднем платят до 45-50000, как так?