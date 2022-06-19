Агент Маньяков не верит в Абаскаля в «Спартаке»: «Нужно было пригласить Талалаева. Хороший тренер, говорит на итальянском»

Александр Маньяков высказался о назначении Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака». – Получится ли у Абаскаля? Сложно сказать, но думаю, что нет.
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