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Агент Маньяков не верит в Абаскаля в «Спартаке»: «Нужно было пригласить Талалаева. Хороший тренер, говорит на итальянском»

Александр Маньяков высказался о назначении Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака». – Получится ли у Абаскаля? Сложно сказать, но думаю, что нет.

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