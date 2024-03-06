Компании Подмосковья обяжут предоставлять жилье трудовым мигрантам

Предприятия, специализирующиеся на создании складов и дистрибуционных центров в Московской области, получили право согласовывать новые инвестиционные проекты с властями при условии строительства общежитий для трудовых мигрантов, — информирует АБН24.
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