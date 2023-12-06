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Мадуро объявил западную часть Гайаны территорией Венесуэлы, Бразилия разворачивает войска

Мадуро объявил западную часть Гайаны территорией Венесуэлы, Бразилия разворачивает войска

Николас Мадуро объявил западный район соседней Гайаны, Эссекибо, территорией Венесуэлы. Также лидер страны распорядился раздать новые карты с принадлежащим Венесуэле Эссекибо всем общественным и образовательным учреждениям.

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