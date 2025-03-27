Вице-премьер Госсовета КНР встретился с иностранными лидерами, присутствующими на ежегодном совещании Боаоского азиатского форума-2025

Боао /пров. Хайнань/, 27 марта /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в среду встретился с руководителями зарубежных стран, находящимися в Китае для участия в ежегодном совещании Боаоского азиатского форума-2025 в провинции Хайнань /Южный Китай/.