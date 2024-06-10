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Никита Михалков сделал тревожное предупреждение о России

Никита Михалков сделал тревожное предупреждение о России

Режиссер Никита Михалков сделал предупреждение о будущем России. В своей программе «Бесогон ТВ» он обратился к членам Ливадийского клуба в Крыму.

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Комментарии
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Наталия Сорокина
Крест - это зловещий символ казни человека... ЗЛОВЕЩИЙ СИМВОЛ КАЗНИ, а не физико-графический знак... А если бы Иисуса повесили на виселице, тогда виселицы были на вершине храмов, внутри храмов и в петлицах церковников?! ... Одно отношение к подвигу и смелости Иисуса, несущего на себе крест, который не пытался избежать казни... И совсем другое отношение - примазываться к страданию человека &quot;он пострадал за нас, вместо нас&quot;, да ещё спокойно взирать в храмах на несчастного казнённого на кресте...
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8 час.
Владимир Петров
На этом &quot;зловещем символе&quot; основана самая развитая цивилизация землян - христианская. Крест - симметричная гармоничная фигура. Напоминает об декартовых осях координат и бескончности мира... Напоминает о смертности всего и даёт надежду на бессмертие... Странно, что с таким именем и фамилией вы враждебны отеческой религии и её символу.
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3 час.

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