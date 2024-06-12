Амаяк Акопян: Уголовники предлагали мне турне по СССР

Амаяк (справа) с отцом – знаменитым иллюзионистом Арутюном Акопяном. Фото: Личный архив семьи Акопян На протяжении нескольких десятилетий об Амаяке Акопяне впору было шутить цитатой из «Афони»: «И когда это ты, Борщов, все успеваешь?» Он был везде: снимался в кино, вел программу «Спокойной ночи, малыши», гастролировал… Но в последние годы Акопян резко ушел в тень.