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ГТРК Татарстан

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Татарстан сэкономил 158 млн рублей на госзакупках за девять месяцев 2026 года

За январь–сентябрь 2026 года централизованные закупки для государственных и муниципальных учреждений Татарстана помогли сохранить в бюджете 158,3 млн рублей.

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