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Калужские новости

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Моисеев посетил обновлённые лагеря «Искра» и «Ласточка» в Калужской области

Моисеев посетил обновлённые лагеря «Искра» и «Ласточка» в Калужской области

В лагерях «Искра» и «Ласточка» отдохнут дети из 17 районов области и Бетлицкой школы-интерната. В 2025 году построены быстровозводимые жилые корпуса, оборудованы концертные площадки и обновлено оборудование.

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