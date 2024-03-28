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Действующая журналистка МК Боброва хотела бы, чтобы погибло побольше людей: "Наш народ пусть хавает то, что получили в "Крокус Сити Холле"

Юрий Кот Сегодня в эфире "МАТЧ-ТВ" мой добрый товарищ Кирилл Зангалис, первый российский шахматный менеджер, сделал очень важное эмоциональное заявление: "Вы ужаснетесь, что творится на самом деле в наших СМИ среди ведущих журналистов.

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Комментарии
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т
татьяна
Почему она еще на свободе? Тварь.
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1 час.
михаил соколов
&quot;Московский комсомолец&quot;, может уже &quot;Украинский нацист&quot;, а куда КПРФ смотрит или им всё равно?
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48 мин.
Александр Стародубцев
А куда им смотреть (КПРФ), ведь уже вначале 70 годов к власти в западных областях Украины начали приходить наследники бандеровских идей.
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38 мин.

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