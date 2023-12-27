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КХЛ вышла на новый уровень — без явной доминанты клубов-олигархов

КХЛ вышла на новый уровень — без явной доминанты клубов-олигархов

Ну, кто скажите, до начала 16-го сезона КХЛ мог предположить, что лидерами на Западе после уже большей половины регулярного чемпионата на Западе будут столичные «Спартак» и «Динамо», а записные и многолетние лидеры СКА и ЦСКА довольствоваться только четвертым и шестым местами, соответственно.

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