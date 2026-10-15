фото: официальный портал "Единой России" Первое заседание регионального экспертного совета по увековечению памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов состоялось в Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казанском Кремле.
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