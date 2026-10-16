В Новосибирске полиция задержала четырёх местных жителей, которые инсценировали ДТП для получения страховых выплат, достигавших 400 тысяч рублей за одну аварию.
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