В МИД заявили об открытости Москвы к разговору с Западом о замороженных активах

Москва будет действовать симметрично, если Запад конфискует активы РФ. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский 30 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии