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В МИД заявили об открытости Москвы к разговору с Западом о замороженных активах

В МИД заявили об открытости Москвы к разговору с Западом о замороженных активах

Москва будет действовать симметрично, если Запад конфискует активы РФ. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский 30 декабря.

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