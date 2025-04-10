В Госдуме предложат ввести в России систему самозапрета на покупку алкоголя

Депутат Государственной думы РФ от партии «Новые люди» Амир Хамитов в беседе с Life.ru заявил о своем намерении выступить с инициативой о введении в России системы самозапрета на приобретение алкогольной продукции .
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