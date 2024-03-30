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Зеленский впервые допустил переговоры с РФ без возврата к границам 1991 года

Зеленский впервые допустил переговоры с РФ без возврата к границам 1991 года

Киев должен вернуть территории, утраченные в 2022 году, заявил он.фото: president.gov.ua--> Президент Украины Владимир Зеленский впервые заявил журналистам, что переговоры с Россией могут начаться до того, как Киев сможет выйти на границы 1991 года.

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ЛС
Лидия Санникова
До 1917 года... До переворота 17 года. Границы Российской империи, когда украины никогда не было.
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