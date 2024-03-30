Зеленский впервые допустил переговоры с РФ без возврата к границам 1991 года

Киев должен вернуть территории, утраченные в 2022 году, заявил он.фото: president.gov.ua--> Президент Украины Владимир Зеленский впервые заявил журналистам, что переговоры с Россией могут начаться до того, как Киев сможет выйти на границы 1991 года.