ВС РФ рывком продвинулись на северном фланге Авдеевки: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 2 января 2024 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 2 января 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Донецкое направление: Армия РФ приблизилась к Очеретино, продвинувшись на северном фланге Авдеевки.