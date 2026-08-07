Свердловской полицией завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере строительства

В Свердловской области следователями МУ МВД России «Нижнетагильское» завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1984 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии