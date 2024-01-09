Президент Венесуэлы требует полной отмены всех санкций США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 8 января в ходе встречи с лидерами политических партий, представленных в Национальной ассамблее (парламенте) Венесуэлы, заявил, что его страна продолжит бороться против экономических санкций, которые были введены США.
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