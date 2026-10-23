At least one person has been killed and more were injured in a shooting near Paris that police are calling a "terrorist incident" on Friday.
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