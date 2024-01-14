Инсайдер: сборник ремастеров Gears of War находится на финальной стадии разработ...

Инсайдер: сборник ремастеров Gears of War находится на финальной стадии разработки, анонс может состояться уже скороНедавно состоялся подкаст XNC, где инсайдер Middleagegamegy, как и многие другие его коллеги до этого, подтвердил существование сборника ремастеров Gears.
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