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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Инсайдер: сборник ремастеров Gears of War находится на финальной стадии разработ...

Инсайдер: сборник ремастеров Gears of War находится на финальной стадии разработ...

Инсайдер: сборник ремастеров Gears of War находится на финальной стадии разработки, анонс может состояться уже скороНедавно состоялся подкаст XNC, где инсайдер Middleagegamegy, как и многие другие его коллеги до этого, подтвердил существование сборника ремастеров Gears.

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