Искусственный интеллект обнаружил сверхновую: новый этап в изучении Космоса

Команда ученых создала инструмент искусственного интеллекта под названием Bright Transient Survey Bot (BTSbot), который обнаружил, подтвердил, классифицировал и объявил об открытии сверхновой без вмешательства человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии