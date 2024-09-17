Мэр Мюнхена Райтер предложил выдвинуть на пост канцлера Писториуса вместо Шольца

Мэр Мюнхена и член Социал-демократической партии Германии Дитер Райтер предложил выдвинуть на пост канцлера от политического объединения не Олафа Шольца, а действующего министра обороны Бориса Писториуса.
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