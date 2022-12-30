В штабах «Москва помогает» уже собрали почти 70 тыс новогодних подарков

Благотворительный проект «Москва помогает» начал работу в феврале В Москве работают пункты сбора гуманитарной помощи для участников СВО и детей из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, куда можно принести игрушки, книги, настольные игры и сладкие наборы для ребят, а также носки, варежки, перчатки, термобелье, шапки, шарфы, подарочные мужские наборы, стельки, мужские средства личной гигиены для военнослужащих.