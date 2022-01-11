Всплыли интересные факты о новом возлюбленном Ксении Бородиной

Ксения Бородина. Фото Инстаграм Лидия ГубинаВскоре после развода Ксении Бородиной и Курбана Омарова в сети начали всплывать слухи о том, что пока мужчина активно снимается в телепрограмме «Давай поженимся!», ведущая вовсе не печалиться в одиночестве – её никак не оскорбляют попытки Курбана наладить личную жизнь, ведь у самой с романтической сферой всё хорошо.
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