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Встал на шаткую дорожку

Встал на шаткую дорожку

Сбежавший из РФ Данила Козловский планирует выступить в Латвии на фестивале Лаймы Вайкуле.Русофоб Данила Козловский давно не выступает в России, а вот за границей готов выходить на большую сцену вновь и вновь.

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