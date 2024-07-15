И. о. главврача перинатального центра стал Максим Коваленко

Исполняющим обязанности главврача стал врач с 17-летним стажем Максим Коваленко. Он оканчивал РязГМУ имени Павлова, сейчас является завкафедрой акушерства и гинекологии РязГМУ, также был замглавного врача по акушерско-гинекологической помощи перинатального центра.