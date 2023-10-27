Создание грузового корабля для РОС начнется в 2024 году

Заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников 27 октября рассказал, что создание модернизированной версии грузового корабля «Прогресс» для РОС планируется начать в следующем году.
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