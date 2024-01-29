Собянин рассказал о новых производствах ОЭЗ «Технополис Москва»

В ОЭЗ «Технополис Москва» в 2023 году появилось 35 новых производств В своем личном блоге на персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых производствах, которые будут открыты в ОЭЗ «Технополис «Москва».
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