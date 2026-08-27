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Царьград

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Снова всех обошла. Основательница Wildberries возглавила рейтинг Forbes

Снова всех обошла. Основательница Wildberries возглавила рейтинг Forbes

Татьяна Ким снова стала богатейшей женщиной России: Состояние главы Wildberries оценили в $5 млрд.Основатель Wildberries и глава RWB Татьяна Ким в пятый раз возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes.

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