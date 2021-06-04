Алексей Пушков: «Нам пора проявить характер в отношении США, иначе так и останемся в положении вечно гонимых»

Алексей Пушков рассказал «Аргументам недели», почему считает европейских лидеров одномерными людьми. Сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, ведущий специалист по внешней политике и известный телеведущий также поделился своим мнением о роли Горбачева в истории страны, судьбе Украины и существовании теневого правительства.