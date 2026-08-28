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Новости Тамбова

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Два дома сгорели в Рассказовском округе после ночной атаки БПЛА

Два дома сгорели в Рассказовском округе после ночной атаки БПЛА

Фото: нейросети Читайте также: После атаки на склад Wildberries в Котовске пострадали двое Склад Wildberries под Котовском полностью уничтожен — тысячи сотрудников остались без работы Беспилотники вновь атаковали логистический центр Wildberries под Котовском Новая атака вражеских беспилотников на Тамбовскую область пришлась на жилой сектор.

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