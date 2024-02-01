Медвежий угол
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Медвежий угол

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Закон о негодяях принят

Закон о негодяях принят

Неоднократно обсуждали с вами этот вопрос — абсолютное большинство выступает за необходимость наказания предателей, которые из-за рубежа льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО, поддерживают и финансируют нацистский киевский режим.

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Комментарии
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Erl Schweizer
Сборище голопопых - это лишь незначительная и не главная часть айсберга звезданутых, неприкасаемых для правосудия несменяемых авторитетов, прямо или косвенно курируемых министерством культуры.
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4 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
В России принимают антинародные законы, проводят такие жн реформы и никто за это не несет ответственности, Политики, чиновники, &quot;народные&quot; избранники и т.д. злоупотребляют своим служебным положением, сами себе устанавливают зарплаты, премии, доплаты, льготы, привилегии и т.д. и при этом не несут ни какой  ответственности, а о совести можно забыть ее у них и не было ее ни когда.... Так что мертвый закон, не будет работать, лазеек море в нем, а учитывая наши суды и как они принимают решения, то можно сказать он мертвый...
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3 час.
Сергей Трофимов
конфисковать у нее все все и выбросить ее из России
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3 час.

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