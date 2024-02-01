Закон о негодяях принят

АНГЕЛ АНГЕЛ

В России принимают антинародные законы, проводят такие жн реформы и никто за это не несет ответственности, Политики, чиновники, "народные" избранники и т.д. злоупотребляют своим служебным положением, сами себе устанавливают зарплаты, премии, доплаты, льготы, привилегии и т.д. и при этом не несут ни какой ответственности, а о совести можно забыть ее у них и не было ее ни когда.... Так что мертвый закон, не будет работать, лазеек море в нем, а учитывая наши суды и как они принимают решения, то можно сказать он мертвый...