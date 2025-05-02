«Нам нужно больше времени», — спустя год Тим Кук признал, что умная Siri до сих пор не готова

Генеральный директор Apple Тим Кук признал, что функции Apple Intelligence Siri были отложены. Кук сказал, что Apple нужно больше времени, чтобы Siri соответствовала своей планке качества, но прогресс есть.
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